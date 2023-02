Resta grave la commerciante travolta

Restano gravi le condizioni della 45enne di Spinetoli investita mercoledì sera lungo la Salaria. Non è ancora chiara la dinamica dell’incidente ma a quanto risulta da una primissima ricostruzione fatta dalle forze dell’ordine accorse sul posto, la donna, che probabilmente camminava a piedi sul marciapiedi in direzione Ascoli, all’altezza del negozio ‘Acqua e Sapone’ è stata centrata da una Fiat Panda.

L’automobile procedeva in direzione mare e alla guida della vettura si trovava un giovane di 29 anni, di San Benedetto che resosi conto di quanto fosse avvenuto si è subito fermato a prestare soccorso.

Il giovane è stato anche sottoposto prontamente all’alcoltest da parte delle forze dell’ordine ed è risultato negativo. Saranno i carabinieri del Radiomobile di San Benedett a ricostruire l’esatta dinamica di quanto è accaduto.

Da una prima ricostruzione, dicevamo, ancora non è chiaro se la donna stessep er attraversare la strada o abbia perso l’equilibrio e sia caduta a terra. L’unica certezza è che è stata centrata in pieno, un urto violentissimo, tanto che la 45enne a seguito dell’impatto è stata sbalzata per diversi metri, cadendo rovinosamente a terra e battendo violentemente la testa sull’asfalto. "L’abbiamo vista con il viso riverso verso l’asfalto, le sue condizioni ci sono apparse subito molto preoccupanti – hanno raccontato i primi soccorritori arrivati sul luogo dello schianto e che le hanno prestato aiuto –. Sembrava priva di sensi. Subito abbiamo allertato i soccorsi e in poco tempo sono arrivate due ambulanze che l’hanno aiutata".

Sul posto sono arrivate le ambulanze del Potes di Offida e del 118 di Ascoli, visto le gravi condizioni della donna, i sanitari hanno deciso il trasferimento nell’ospedale dorico di Torrette. Tanti i messaggi che in questi ore si susseguono di incoraggiamento e di auguri, la cittadina di Spinetoli vive momenti di grande apprensione.

m.g.l