Restare o tornare, a Colli del Tronto il festival dedicato al futuro del nostro Appennino

Domani e domenica il Parco della Pace a Colli del Tronto ospiterà il primo Festival della Restanza e della Tornanza presentato ieri a Roma dal ministro dello sport Abodi e dal commissario alla ricostruzione Castelli. Un evento che intende porre al centro il protagonismo giovanile, il futuro delle aree interne e la ricostruzione non solo fisica, ma anche sociale e culturale del Centro Italia. "Il terremoto del 2016 ha creato un cratere umano che va curato con relazioni, visioni e nuove possibilità – ha dichiarato il ministro Andrea Abodi –. Questo Festival è la dimostrazione che, restando o tornando, i giovani possono generare futuro. Serve un ascolto vero, una progettualità paziente e strumenti concreti. Il nostro impegno è accompagnarli, affinché diventino protagonisti del cambiamento". "Non si ricostruiscono solo edifici, ma comunità – ha aggiunto Guido Castelli –. Abbiamo voluto questo appuntamento perché la rigenerazione non è compito di pochi tecnici, ma di intere generazioni. I giovani del cratere sismico rappresentano il cuore di una nuova idea di futuro: fatta di innovazione, radicamento e partecipazione". La cerimonia di apertura è in programma domani alle 17. Alle 17,30 si parlerà dell’inverno demografico col presidente dell’Istat Francesco Chelli e il presidente dell’istituto di ricerca Tecnè Carlo Buttaroni. Alle 18,30 Castelli dialogherà col ministro della famiglia Eugenia Roccella su come creare un ecosistema favorevole alla restanza e alla tornanza. Di cibo e intelligenza artificiale si parlerà sabato alle ore 11; alle 12,45 il noto influencer Vincenzo Schettini coordinerà un laboratorio fra fisica e cibo. Nel primo pomeriggio spazio a laboratori su cinema e territorio, imprenditoria giovanile e comunicazione attraverso i social; si parlerà anche di intelligenza artificiale e fumetto. Alle 18 verranno illustrate le nuove opportunità per i giovani delle aree interne e dell’Appennino centrale, presente il ministro Abodi e il presidente della Regione Acquaroli. Domenica alle 18,30 il noto imprenditore della moda Brunello Cucinelli e il professor Gianluca Gregori si rivolgeranno ai giovani indicando la via per creare opportunità nelle aree interne.

Peppe Ercoli