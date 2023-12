Restauri, cura delle piante e un auditorium:. Villa Rambelli, ora i soldi per il parco ci sono

Il progetto c’è, i fondi anche: tutto pronto, insomma, per la riqualificazione del parco di villa Cerboni Rambelli, che sarà finanziata con risorse regionali provenienti dal fondo Fesr 2021-2027. Ed è ancora sul verde, che una parte della città chiede interventi: il comitato di quartiere Porto d’Ascoli Centro ha chiesto all’amministrazione il rilancio dei parchi Eleonora e Ristori. Intanto, comunque, l’ente rivierasco sta per incamerare 300mila euro da Palazzo Raffaello per attuare ‘Strategie territoriali per lo sviluppo sostenibile’. Il tesoretto fa parte di un ben più ampio ventaglio di risorse previste per l’area urbana costituita dai comuni di Colli, Castel di Lama, Cupra, Folignano, Grottammare, Monsampolo, Monteprandone, Spinetoli e appunto San Benedetto: fra gli obiettivi figura l’avvio di processi green per l’aumento della qualità della vita, la promozione di processi partecipati di rigenerazione urbana recuperando spazi e luoghi pubblici, nonché il miglioramento dell’inclusione e innovazione sociale. Il progetto di San Benedetto, quindi, si chiama ‘Parco etnografico museo Cerboni Rambelli’ e prevede il recupero e la valorizzazione dell’area verde, in base all’elaborato scritto anni fa dai tecnici comunali. Questo, nel suo complesso, prevede un gran numero di interventi, che potranno essere realizzati solo in parte: la ricostruzione del parco dal punto di vista botanico, il restauro della dépendance al confine fra l’ospedale e la Statale 16, la realizzazione di un piccolo auditorium al posto del deposito dei giardinieri, e la sistemazione della biblioteca nel retro della villa. A chiedere maggiore attenzione per le proprie aree verdi è, invece, Porto d’Ascoli. La missiva del presidente di comitato Elio Core, in tal senso, è inequivocabile: con questa si chiede che "a partire dal mese di aprile e sino al 30 ottobre, la chiusura del parco Eleonora sia posticipata sino alla 24 e non più alle 20, soprattutto nel periodo estivo". L’obiettivo è di rendere questi parchi dei luoghi dalla funzione polivalente che "può essere espletata in diversi modi - prosegue Core - Ad esempio la proiezione di film all’aperto nel periodo estivo, manifestazioni canore, eventi culturali di carattere letterario, tornei di scacchi, piccole fiere di settore, una sagra di quartiere". Il presidente, inoltre, propone di realizzarvi una sala riunioni per le associazioni esistenti nel quartiere: "Queste nuove funzioni andrebbero a sanare o ridurre le carenze strutturali e di servizi che affliggono da sempre la zona a sud di San Benedetto, nonostante il suo alto numero di residenti, che sfiora le 20mila unità".

Giuseppe Di Marco