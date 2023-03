Restauro del ponte dell’Ancaranese e soldi anche per villa Rambelli

Tra le opere per le quali si attendeva un finanziamento significativo c’era certamente il restauro del ponte dell’Ancaranese. Un vitale collegamento fra la strada Bonifica (e quindi l’Abruzzo) e Castel di Lama, dove insistono abitazioni, ma soprattutto vi è l’accesso alla zona commerciale e industriale. Ebbene, per quest’opera sono stati stanziati 7.680.000 di euro. Serviranno alla rigenerazione delle strade Sp 3 Ancaranese in provincia di Ascoli e Sp 1b in provincia di Teramo nel tratto interessato dai due ponti affiancati sul fiume Tronto a confine tra le Marche e l’Abruzzo. Per questa stessa opera la Provincia di Ascoli ha già stanziato 3 milioni di euro. I due finanziamenti consentiranno dunque di intervenire sull’intera opera, tra le più strategiche del territorio. Ora andrà certamente progettato un lavoro che arrechi meno disagio possibile alla circolazione viaria, tenuto conto dell’importanza dei due ponti paralleli in questione e dei territori, che collegano anche in direzione della Mezzina verso Offida. Va trovato il modo di evitare che il traffico vada a gravare tutto a Spinetoli. Tra le altre opere finanziate in provincia, ci sono gli interventi di consolidamento del corpo stradale e dei manufatti accessori della strada provinciale sp 65 Roccafluvione-Palmiano per 2,5 milioni di euro e il consolidamento e restauro conservativo di villa Cerboni Rambelli a San Benedetto con destinazione museale per una somma di 3,5 milioni di euro.

p. erc.