Resti di cinghiale trovati ad Appignano

Trovati resti di cinghiali nelle campagne di Appignano. La caccia al cinghiale è consentita, la maleducazione no. Restano un mistero i resti di alcuni cinghiali trovati a Colle Guardia. E’ quanto accaduto nel corso della giornata di ieri. A dare l’allarme un uomo, che mentre passeggiava ha fatto l’amara scoperta. Un ritrovamento del tutto anomalo, che testimonia il comportamento scorretto e illegale di qualcuno. La legge stabilisce che "le parti di selvaggina non raccolte dopo l’uccisione vengono considerate rifiuti ai sensi del decreto legislativo 1522006 e come tali non possono essere abbandonati nel suolo o nel sottosuolo". L’allarme è scattato nel primo pomeriggio di ieri, sul posto sono intervenuti i carabinieri forestali, che stanno cercando di capire e ricostruire cosa sia successo. E’ stata interessata anche l’Ast non solo perché gli organi di controllo si assicurino che lo smaltimento degli organi degli animali avvenga nel modo corretto, ma perché il territorio italiano è interessato dalla diffusione della peste suina africana.

m.g.l.