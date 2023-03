’Resto qui’ per preservare le tradizioni

Si terrà sabato 18 marzo, alle 18.30, a Colli del Tronto, la presentazione del libro ‘Resto qui’ di Domenico Cornacchia. Il libro ha lo scopo di preservare una cultura finora tramandata solo oralmente. E’ ispirato ad una realtà vicino all’ascolano, le storie nascono dalla frazione di Santa Rufina, alle falde della Montagna dei fiori. I racconti sono storie di vita vissuta, che attraversano buona parte del secolo scorso, ambientati in un piccolo lembo di terra a confine tra l’Abruzzo e le Marche. Le vicende raccontate da un ragazzo che ancora vive in quel luogo, insieme alla sua famiglia. Nel libro vengono affrontanti importanti temi: come l’amore, la guerra, i lavori nei campi, le difficoltà della vita, il folklore al fine di mantenere vivi gli usi e i costumi. Luoghi, casate, proverbi e parole, in dialetto abruzzese-marchigiano, accompagnano gli ultimi capitoli del libro. Il titolo racchiude la resistenza di quelle persone che ancora credono nella bellezza della vita in questi luoghi. L’evento si terrà nella biblioteca F. Ascenzi A. Ciccaresi della Fondazione Hispano-Latina, un luogo altrettanto ricco di storia. In passato è stato un importante Istituto bacologico per la coltivazione e la lavorazione del baco da seta in un territorio dove questa pratica ha avuto un grande valore.