Restyling a Piattoni grazie al Pnrr I lavori erano bloccati dal 2007

Castel di Lama, Piattoni si rifà il look. Sono partiti i lavori per completare il viale storico di Piattoni, rimasto bloccato dal 2007. L’intervento iniziò 16 anni fa, venne eseguito il primo stralcio: la pavimentazione dalla chiesa di Santa Maria in Mignano, davanti al vecchio palazzo comunale, fino al cippo dei caduti, sul viale parallelo a via Roma, poi i lavori vennero interrotti e l’opera rimase incompiuta. La pavimentazione, realizzata solo a metà del viale, creò una situazione che nel corso di questi 16 anni ha suscitato mugugni e indignazione non solo da parte dei residenti, ma che si sono trascinati fino agli scranni del consiglio comunale. L’amministrazione targata Bochicchio ha deciso di completare l’opera, ha messo in campo un importante restyling, che in molti da tempo invocavano, che darà nuova luce al centro storico della cittadina. I lavori prevedono la sistemazione di tutto l’impianto fognario e di raccolta delle acque e il rifacimento di tutta la pavimentazione del centro storico con l’utilizzo di tozzetti di porfido e lastre di marmo. "L’obiettivo dell’amministrazione comunale – commenta l’assessore ai lavori pubblici Marco Mattoni – è quello di utilizzare le risorse del Pnrr, circa 200 mila euro, per migliorare il nostro territorio e per questo la nostra attenzione è rivolta al centro".

Maria Grazia Lappa