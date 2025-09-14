"Restyling completo per la Montessori"

Alla vigilia del ritorno sui banchi, previsto per domani, arriva una notizia positiva per studenti, famiglie e personale scolastico del quartiere Tofare: la scuola primaria Montessori è stata completamente riqualificata e ora è sismicamente adeguata. A dare l’annuncio è il sindaco Marco Fioravanti, che ha sottolineato l’impegno dell’amministrazione in ambito educativo. "Istruzione, formazione e sicurezza sono le nostre priorità – le parole del primo cittadino –. Continuiamo a lavorare con costanza per offrire strutture adeguate a studenti, docenti e famiglie. La riapertura della scuola Montessori, in tempo per l’inizio dell’anno scolastico, è un risultato importante e condiviso". L’edificio, interessato da lavori di adeguamento sismico e riqualificazione generale, è ora pronto ad accogliere gli alunni in un contesto rinnovato e conforme agli standard di sicurezza più recenti. Un traguardo che rassicura famiglie e operatori scolastici, soprattutto in un territorio come quello ascolano, da anni attento al tema della vulnerabilità sismica. Tuttavia, non manca una piccola polemica, soprattutto sui social network, dove alcuni genitori hanno segnalato il ritardo nell’attivazione del servizio mensa. A chiarire la situazione è lo stesso sindaco Fioravanti. "Il servizio mensa tornerà attivo con una sola settimana di ritardo, precisamente dal 22 settembre – precisa il primo cittadino –. Era fondamentale garantire il trasferimento degli alunni nella nuova sede, e ci siamo riusciti. Il ritardo della mensa è stato causato esclusivamente da un allaccio tardivo alla rete del metano, un problema tecnico che non dipende direttamente dal Comune".