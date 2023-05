Restyling del Ballarin Nuovo cronoprogramma

Tempi piuttosto stretti per portare a casa la riqualificazione del Ballarin. Il comune, negli ultimi giorni, ha impostato un nuovo cronoprogramma degli interventi: entro il 15 maggio la redazione del progetto definitivo-esecutivo, poi acquisizione delle candidature da parte delle ditte entro il 22, e inizio della procedura negoziata non oltre il 30. In questo modo il civico 124 di Viale De Gasperi dovrebbe riuscire a portare a termine tutta la parte tecnico-burocratica che le compete. Una delle incognite maggiori, oltre alla stesura dell’elaborato finale, riguarda il reperimento di operatori economici cui assegnare l’intervento. Questo, per il momento, è stato messo nero su bianco solo all’interno del progetto preliminare, e vale 2.171.694 euro: l’importo esatto dei lavori, in ogni caso, sarà indicato nel progetto esecutivo che gli uffici stanno redigendo assieme all’architetto Guido Canali, e che dovrebbe essere pronto per metà maggio. La scorsa settimana il comune ha avviato l’indagine preliminare di mercato e, dopo la presentazione delle offerte, farà una lista di operatori da invitare, che dovranno essere massimo 10. Quindi, l’amministrazione darà il via alla procedura negoziata, che prevede l’aggiudicazione mediante il criterio dell’offerta economicamen¬te più vantaggiosa. Il lavoro, infine, dovrà essere appaltato entro il 30 luglio, in modo da essere completato e collaudato entro il 31 marzo 2026. Sono questi, infatti, i termini imposti agli enti dal Pnrr perché questi beneficino delle risorse intercettate dal bando ‘Rigenerazione urbana’.