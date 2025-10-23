Restyling del Cediser e buoni spesa. L’amministrazione punta sul sociale

Un nuovo cortile esterno, con riqualificazione strutturale e restyling esterno dell’edificio: è ciò che deve attendersi il Cediser di via D’Annunzio, dove sono già iniziati i lavori per migliorare le condizioni del centro diurno. Lavori pubblici e sociale, in questa fase del mandato, sono gli ambiti in cui si concentrano maggiormente gli sforzi dell’amministrazione comunale, che peraltro ha appena dettato le linee guida per l’erogazione dei buoni spesa elettronici 2025. Per quanto riguarda il Cediser, si sta già provvedendo alla ritinteggiatura dell’immobile, mentre entro fine anno si procederà con la sostituzione degli split dei condizionatori. E non finisce qui: all’orizzonte ci sono anche altri interventi, come la riqualificazione estetica e strutturale dell’immobile, con un intervento volto a prevenire le infiltrazioni d’acqua. Ma non solo: Al centro ‘Arcobaleno’ saranno anche rifatti gli asfalti del cortile interno, in parte rovinati dalle radici degli alberi, sarà accomodato il giardino e al suo interno troverà spazio anche un orto per attività inclusive. Il bando per i buoni spesa invece verrà emanato entro due o tre settimane: questi andranno esclusivamente a residenti sambenedettesi con Isee non superiore a 12mila euro. Per ogni nucleo familiare potrà presentare la domanda un solo componente. Le domande incomplete o difformi saranno escluse. Inoltre gli uffici sottolineano che questo contributo non dovrà essere incompatibile con la social card ‘dedicata a te’ e, pertanto, i nuclei familiari risultati beneficiari della stessa, non saranno automaticamente esclusi ma gli verranno erogati buoni solo dopo aver soddisfatto tutte le altre istanze presentate da chi non ha percepito la social card. Il valore dei buoni spesa dovrà essere graduato sulla base del numero dei componenti il nucleo familiare e del reddito. Se la fascia Isee non supera 5mila euro, saranno riconosciuti 150 euro con un componente, 200 per due, 250 per tre e 300 per quattro o più componenti. Se la fascia Isee è compresa tra 5mila e 12mila, saranno riconosciuti 100 euro per un componente, 150 euro per due, 200 per tre e 250 euro per quattro o più componenti. I buoni avranno validità fino al 30 giugno 2026 e saranno caricati direttamente sulla tessera sanitaria dei beneficiari.

Giuseppe Di Marco