"Restyling del lungomare entro la fine del mandato"

Chiusura del cantiere prima dell’estate, poi ripresa dei lavori in autunno e ‘volata’ fino a giugno 2026: è questo il cronoprogramma dell’intervento relativo al restyling del lungomare sambenedettese che il comune punta a rispettare. Intervento cui se ne deve aggiungere un altro, dato che nel frattempo si sta lavorando sulla messa in sicurezza del ponte di viale Trieste. Nel caso del lungomare in zona Europa, il cantiere dovrebbe essere messo in standby il 15 giugno per riprendere a settembre. Per quanto riguarda il ponte sull’Albula, l’intervento veniva affidato a gennaio 2024 e prevedeva la rimozione delle porzioni ammalorate con relativo ripristino, poi anche un rebarring - la sostituzione delle armature in acciaio, nonché l’inserimento di lamine e fasciature in fibra di carbonio e l’impermeabilizzazione dell’infrastruttura – poi la rimodulazione del sistema di scarico delle acque e, infine, il rifacimento del fondo stradale. Un’iniziativa onerosa, dal costo di 1.020.760,62 euro, in parte finanziata da fondi Pnrr. Va detto che l’opera riveste un ruolo di primaria importanza della città, dato che coinvolge una delle strade maggiormente frequentate della riviera – cioè l’ingresso al lungomare nord – e per questo è stata prevista la riduzione temporanea delle carreggiate per evitare eccessivi disagi al traffico di zona. Tutt’altro discorso riguarda, invece, il lungomare centrale. Questa porzione sarà resa uguale ai tratti nord e sud, attraverso una ripavimentazione in pietra naturale posata ad ‘opus incertum’ alternata a superfici architettoniche con graniglia a vista. Nel progetto trova spazio anche il filare alberato ‘portabici’, di oltre 2 metri, pavimentato in calcestruzzo drenante, con aiuole in corrispondenza degli alberi più grandi. All’interno di quest’ultimo spazio, inoltre, verrà inglobato il filare già esistente delle palme e degli oleandri.

Accanto a questo filare verrà fatta la nuova pista ciclabile, ampia 3 metri, anch’essa pavimentata in calcestruzzo. Il manto stradale e gli stalli auto non subiranno sostanziali modifiche, mentre l’impianto di illuminazione verrà rifatto con nuove luci a led. Attualmente, però, ci si sta occupando dei sottoservizi, con un intervento sulle condotte fognarie e delle acque bianche. L’obiettivo è di raggiungere il fosso Acquachiara prima dell’estate, ma è possibile che si riesca a completare tutto il tratto. "L’auspicio – commenta il vicesindaco Capriotti – è di chiudere l’intervento complessivo entro la fine del mandato".

Giuseppe Di Marco