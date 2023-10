Restyling del Pirani, la giunta approva il progetto per la tribuna

Nell’ultima riunione la Giunta di Grottammare ha approvato il progetto di fattibilità per i lavori di adeguamento della tribuna dello stadio comunale "Francesco Pirani". Gli amministratori, infatti, hanno deciso di rispondere al bando pubblicato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, dipartimento per lo sport: "Procedura a sportello per l’individuazione degli interventi da finanziare nell’ambito del Fondo Sport e Periferie 2023". Il progetto, realizzato dall’architetto Bernardino Novelli, responsabile del Servizio Progettazione e Direzione Lavori del comune di Grottammare, prevede una spesa complessiva di 823.529 euro, di cui 665.900 per lavori effettivi. Il comune di Grottammare si impegna a cofinanziare il 15% della spesa per 123.529 euro, mentre i restanti 700 mila sarebbero coperti dal finanziamento, in caso di ottenimento. Il progetto prevede l’adeguamento sismico della tribuna coperta, con 930 posti, tramite fasciature delle strutture portanti con fibra di carbonio; il completamento dei locali posti sotto la gradinata ovest che dalla costruzione, anno 2005, non sono stati mai attivati; miglioramento funzionale del blocco che ospita in parte il bar e in parte lo spogliatoio degli allievi.