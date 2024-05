Restyling della stazione, ci siamo. Un progetto da oltre 15 milioni

I lavori di restyling della stazione centrale inizieranno nel 2025. Recentemente, infatti, è stato presentato il progetto relativo all’intervento di riqualificazione che, a partire dall’anno prossimo, interesserà lo scalo ferroviario nel quartiere Marina Centro. L’iniziativa verrà portata avanti dal Gruppo Ferrovie dello Stato: l’obiettivo è fare della stazione ‘silver’ di San Benedetto uno snodo moderno e accessibile, completo di nuova sala di regia predisposta per l’alta velocità, ma anche locali rinnovati, fra cui sala d’attesa e bagni. Saranno realizzati ascensori per persone con mobilità ridotta e ulteriori operazioni per abbattere le barriere architettoniche. È chiaro sin da ora che l’opera avrà un forte impatto sulla viabilità ferrata che, secondo l’analisi preliminare della Isfort – a cui è stato commissionato il Piano urbano per la mobilità sostenibile – ha una movimentazione annuale pari ad un milione di viaggiatori. È su questa che la riviera deve puntare per ridurre l’inquinamento e il traffico causato dall’eccessiva presenza di auto: l’intervento di Fs, in tal senso, dovrebbe superare i 15 milioni di euro. L’analisi preliminare per la stesura del Pums ha mostrato un’eccessiva presenza di veicoli motorizzati, peraltro non di ultima generazione, a fronte di un uso piuttosto scarso di biciclette, veicoli elettrici e, appunto, treni. Il Pums e il Biciplan ad esso collegato, quindi, punteranno a rinnovare le direttrici di traffico – non più solo nord-sud, ma anche est-ovest – pedonalizzare le aree centrali e indurre cittadini e turisti alla mobilità dolce. È in tal senso che si rende necessaria la realizzazione di nuove aree parcheggio. Quella della stazione centrale è stata inaugurata due giorni fa. L’area di sosta mette a disposizione degli utenti 140 stalli auto, 12 postazioni per la ricarica elettrica, tre posti – che dovrebbero diventare cinque – destinati ai portatori di handicap e due posteggi per donne in stato di gravidanza e neomamme.

In attesa del Pums, comunque, fioccano le ipotesi sulle aree in cui potrebbero sorgere dei nuovi parcheggi: tra queste, figura l’ex distretto sanitario di via Romagna, ma anche l’ex Tirassegno in via Volta. Gli stalli, invece, verranno tolti dal Paese Alto e in particolare da piazza Dante e da piazza Bice Piacentini: ai residenti, quindi, dovrebbe essere destinata una parte del parcheggio al di sotto delle scuole Marchegiani. Resta un’incognita, invece, la zona in cui realizzare il terminal degli autobus, che attualmente transitano e stazionano in via Gramsci.

Giuseppe Di Marco