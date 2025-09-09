Restyling della stazione, ecco il piano Rfi

I lavori di riqualificazione della stazione centrale dovrebbero iniziare fra un anno. È quanto emerge dall’incontro di mercoledì scorso tra l’amministrazione comunale, con il sindaco Antonio Spazzafumo e il dirigente all’urbanistica Giorgio Giantomassi, e Rete ferroviaria italiana (Rfi), per fare il punto sullo stato di avanzamento del processo di ammodernamento dello scalo ferroviario.

I tecnici di Rfi hanno esposto il programma degli interventi che sono suddivisi in due fasi. La prima comprenderà la riqualificazione e l’adeguamento sismico del ‘fabbricato viaggiatori’ della stazione con interventi sul marciapiede esterno tali da garantire l’abbattimento delle barriere architettoniche tra il piazzale e la prima banchina, anch’essa oggetto di adeguamento alla vigente normativa per persone a ridotta mobilità. Inoltre, la realizzazione di un ascensore ubicato all’esterno della stazione risolverà, anche in fase provvisoria, il problema dell’abbattimento delle barriere architettoniche della terza banchina.

Per questo intervento Rfi ha assicurato che entro l’anno andrà a gara il progetto di fattibilità tecnico-economica attraverso un appalto integrato, procedura che prevede la predisposizione del progetto esecutivo da parte della ditta che si aggiudicherà l’appalto. Rfi, nel dettaglio, stima che i lavori possano iniziare nell’autunno 2026.

La seconda fase prevede interventi di notevole complessità che comprendono la modifica dell’attuale binario scalo, l’adeguamento del secondo e terzo marciapiede, la riqualificazione del sottopasso e il rifacimento delle pensiline. Si tratta di interventi che prevedono anche lo spostamento dei binari con rilevanti riflessi sulla circolazione lungo la linea adriatica. Per questa fase sono disponibili i fondi per la redazione del progetto esecutivo mentre sono da reperire quelli per la sua attuazione.

Con l’occasione si è parlato anche della riqualificazione del sottopasso di via del Mare. Rfi ha sottolineato come la soluzione migliore, per costi e compatibilità con la circolazione ferroviaria, è quella di rendere l’attuale sottopassaggio interamente carrabile e realizzare un percorso ciclopedonale autonomo a nord dell’attuale infrastruttura, come già previsto dal protocollo d’intesa sottoscritto tra Rfi e regione Marche. L’opera è in fase di progettazione e la durata stimata dell’intervento è di 18 mesi dalla disponibilità del finanziamento.

Ora quindi spetterà all’amministrazione attivarsi nelle sedi nazionali per far sì che si possano reperire i fondi sia per la fase due della riqualificazione della stazione sia per la sistemazione del sottopasso di via del Mare.

Giuseppe Di Marco