Restyling della stazione, il progetto entro il 2024

Restyling della stazione centrale, l’iter per la ristrutturazione dello scalo è stato ufficialmente avviato. Nel pomeriggio di mercoledì 29 novembre si è tenuto un incontro tra l’amministrazione comunale, rappresentata dal sindaco Antonio Spazzafumo, dal vicesindaco e assessore ai lavori pubblici Antonio Capriotti e dall’assessore alla mobilità Bruno Gabrielli, e i responsabili di Rete Ferroviaria Italiana (Rfi), che hanno illustrato il piano dei lavori da portare avanti, frutto di un lungo e complesso lavoro di analisi delle problematiche dell’infrastruttura. Rfi ha spiegato che gli interventi saranno divisi in due fasi e includeranno lavori di adeguamento sismico, abbattimento delle barriere architettoniche (con la realizzazione di ascensori e rampe e l’aumento dell’altezza del secondo marciapiede per rendere più facile la salita e la discesa dei disabili), il restyling generale della struttura, sia esterno sia interno, il miglioramento tecnologico dal punto di vista elettrico e della sicurezza. Il progetto, quindi, verrà elaborato entro il 2024. "Abbiamo posto con forza il problema dell’adeguamento, soprattutto dal punto di vista dell’accessibilità – ha detto il sindaco Spazzafumo – La città attende da anni il superamento di quelle criticità che abbiamo tutti denunciato. Una stazione cruciale per gli spostamenti in una vasta area che va ben oltre i confini comunali deve essere adeguata ai tempi e alle esigenze di chi si sposta col treno".