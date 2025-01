Restyling dell’alveo dell’Albula, in arrivo l’incarico al progetto

Sarà avviata nei prossimi giorni, la procedura per l’incarico esterno relativo alla progettazione del restyling dell’Albula. Una maxi opera annunciata mesi fa dall’amministrazione comunale, e sulla quale il vertice di Viale De Gasperi punta per rivitalizzare una delle zone maggiormente strategiche della città. Bisogna considerare, infatti, che il torrente segna la transizione dal ‘salotto buono’ di San Benedetto al lungomare, cioè la passeggiata più frequentata dai visitatori esterni durante la bella stagione. Dopo la riorganizzazione degli uffici stabilita a fine anno, si è deciso di dare nuovo impulso a una serie di iniziative ‘congelate’ per via di alcuni interventi ritenuti prioritari, fra cui quelli al Ballarin e al lungomare centrale. Tuttavia, l’indirizzo è di assegnare la progettazione ad un tecnico esterno, per non tornare ad oberare la macchina comunale. Ad oggi l’amministrazione ha in mano il Documento di indirizzo alla progettazione (Dip), presentato a giugno dal sindaco Antonio Spazzafumo, il dirigente all’urbanistica Giorgio Giantomassi, il dirigente del genio civile delle Marche Vincenzo Marzialetti e il consigliere Umberto Pasquali, che ha sempre puntato sulla riqualificazione dell’alveo. L’atto prevede un intervento da 2,4 milioni nel tratto del letto che va dalla foce al ponte di viale De Gasperi (circa 500 metri), ed è un documento indispensabile per poter richiedere fondi in regione. L’idea è quella di renderlo un percorso fruibile sia a piedi sia in bicicletta, abbellirlo con uno spazio museale all’aperto per ‘l’arte dei murales’, di utilizzare appieno le tecniche di ingegneria naturalistica per ridurre o eliminare i rischi derivanti dalle alluvioni anche cancellando tutti i ‘tappi’. In più, ci si pone l’obiettivo di riqualificare la piattaforma stradale del ponte lungomare riportandola all’idea progettuale originaria.

È prevista la creazione di tre accessi all’alveo dal piano stradale eliminando le scalinate, accessi che saranno pedonali, ciclabili ma anche destinati ai mezzi preposti alla manutenzione. Viene prevista una pista ciclopedonale che si svilupperà, con opportuni raccordi, dal ponte di viale De Gasperi verso est con attraversamenti dell’alveo, un’adeguata illuminazione, la sistemazione del rivestimento del fosso sostituendo il cemento con un grigliato erboso, la riqualificazione dei muri e dei parapetti, un impianto di videosorveglianza anche ai fini idraulici, la rinaturalizzazione dell’habitat ambientale e faunistico della foce.

Giuseppe Di Marco