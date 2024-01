Restyling dell’area ex Camping. I lavori slitanno al prossimo anno

Slitterà al 2025, il rifacimento dell’area ex Camping, zona del lungomare su cui il comune sembrava aver puntato molto per rilanciare il turismo sportivo in riviera, assieme al complesso circostante formato dai campi e dalle aree verdi del quartiere Europa. In questo momento l’amministrazione di Viale De Gasperi ha deciso di concentrare i propri sforzi nel restyling del lungomare, prendendosi sette mesi di tempo per capire cosa fare dl punto di congiunzione fra la passeggiata centrale e quella di Porto d’Ascoli. Fino a poco tempo fa si era pensato che il progetto per la riqualificazione dell’ex Camping sarebbe stato legato a quello del lungomare, per ovvi motivi: i lavori in questa parte della città sono strettamente interconnessi con quelli del percorso in via di rifacimento. L’idea sarebbe di allargare quel segmento pedonale, rendendolo omogeneo a tutto il resto, ma per farlo si dovrebbero abbattere i casotti abbandonati da tempo. Il nodo è tutto qui, perché il comune deve capire se e come può intervenire su quest’area, confrontandosi con la Capitaneria di Porto ed elaborando, al tempo stesso, una modifica al piano di spiaggia per far sì che sull’arenile corrispondente possano svolgersi eventi estivi. Oltre ai due volumi da eliminare, c’è anche da rifare il percorso vita e il giardino: questi versano in condizioni tali da non poter attrarre turisti e amanti dello sport in questa parte del lungomare, e quindi quello da progettare è un intervento integrale, su tutto il comprensorio. Al momento però gli uffici comunali non hanno alcun progetto in mano, e nulla si muoverà prima che l’estate finisca, anche perché nel frattempo dovrà essere messo a bando l’opera del lungomare, del valore di 2.760.000 euro. L’avviso per le aziende, in questo caso, sarà emanato entro gennaio. L’aggiudicazione dei lavori è prevista per la prossima primavera, mentre il cantiere vero e proprio verrà avviato, con tutta probabilità, al termine della bella stagione. In tutto questo non c’è spazio per l’ex Camping, sul quale si tornerà a ragionare solo una volta iniziata l’operazione più attesa.

Considerando i tempi tecnici, è chiaro sin da ora che qualsiasi intervento su questa superficie non partirà prima del 2025. Sulla spiaggia di fronte, un tempo sede della beach arena, l’amministrazione vuole tornare ad organizzare manifestazioni sportive e musicali, ma questo non sarà possibile prima di una modifica al piano spiaggia che permetta la permanenza di arredi e attrezzature oltre il periodo in cui si svolgono gli eventi.

Giuseppe Di Marco