Restyling delle strade. Tra centro e frazioni dodici zone interessate. Fondi da mezzo milione

Nuovo look per le strade ascolane. E’ in corso in città, infatti, un’importante operazione di riqualificazione della rete viaria. Da qualche mese, l’amministrazione comunale ha dato il via a un ampio intervento di manutenzione straordinaria che coinvolge numerose aree del territorio urbano ed extraurbano. L’obiettivo è duplice: migliorare la sicurezza della circolazione e restituire decoro a strade che da tempo necessitavano di interventi mirati. Sono dodici le zone interessate dai lavori, distribuite tra il centro cittadino e le frazioni. Il progetto, sostenuto da un investimento complessivo di circa 600mila euro, prevede non solo il rifacimento del manto stradale, ma anche l’installazione di nuova segnaletica verticale e orizzontale, oltre al ripristino di tratti compromessi da frane e dissesti. In alcuni casi saranno effettuati anche interventi accessori per migliorare la funzionalità e la sicurezza delle carreggiate. I lavori, affidati a una ditta specializzata attraverso regolare appalto, sono stati pianificati su impulso del sindaco Marco Fioravanti e dell’assessore ai lavori pubblici Marco Cardinelli. La durata stimata dell’intervento è di circa dieci mesi, durante i quali si procederà con cantieri a rotazione nelle aree già individuate. Nel dettaglio, sul versante urbano si interverrà nel quartiere di Porta Maggiore (via Mari, via Ugolino Panichi e via Firenze), a Campo Parignano in via delle Zeppelle e in via del Giordano, situata tra la circonvallazione e lo stadio Del Duca. Tutte queste arterie presentano da tempo criticità legate all’usura dell’asfalto, alla scarsa visibilità della segnaletica e ad alcune condizioni di pericolo segnalate dai residenti. Le frazioni non sono da meno. I cantieri partiranno anche in via del Maggiociondolo a Poggio di Bretta, a Cervara, lungo la strada di Cartofaro, a Vitavello, Giustimana, Torricchio e Case di Cioccio. Anche qui, come in città, i lavori punteranno a garantire un miglioramento complessivo della viabilità. Ma non finisce qui. L’amministrazione ha già annunciato l’intenzione di proseguire con ulteriori interventi futuri. È infatti in fase di definizione una nuova mappa delle priorità, che permetterà di programmare una manutenzione sistematica su tutte le strade comunali, seguendo un ordine basato sul livello di criticità riscontrato. Un monitoraggio costante permetterà di aggiornare gli interventi in tempo reale, con l’ambizione di arrivare, passo dopo passo, a una riqualificazione completa della viabilità cittadina e delle zone periferiche. Un segnale chiaro della volontà dell’amministrazione di investire sulla sicurezza, sulla qualità della vita e sul decoro urbano.

Matteo Porfiri