Restyling dell’ex stadio Ballarin. Si va verso il secondo bando

Sarà con un secondo lotto di lavori, che verrà portato a termine l’intervento nella porzione nord dell’ex stadio Ballarin. L’intenzione, in Viale De Gasperi, sarebbe di fare un nuovo bando per completare quanto non sarà stato possibile fare con le risorse attualmente stanziate. La seconda tranche corrisponderà comunque ad un’idea progettuale di Guido Canali, che avrebbe il compito di modificare quanto previsto inizialmente. Va ricordato, infatti, che oltre ai 2,7 milioni stanziati dal comune, ci sono anche 450mila euro messi a disposizione della Fondazione Carisap: questi verranno utilizzati per realizzare, nella parte nord, un manufatto che sia ricollegabile alla Fondazione stessa. In secondo luogo, in maggioranza si è fatta strada l’idea di dover inserire, sempre nella parte nord dell’ex Ballarin, uno spazio per spettacoli e piccoli eventi. Insomma l’archistar, nel rimodulare la propria idea progettuale, dovrà tener presente questi punti. In seguito, quindi, la nuova idea progettuale per la metà campo nord verrebbe tradotta in progetto esecutivo e messa nuovamente a bando. Per definire lo sviluppo dell’area, il vertice comunale dovrebbe incontrare nuovamente il prestigioso progettista entro luglio. Un discorso diverso riguarda gli 800mila euro in più che l’amministrazione ha previsto di stanziare per il parco Ballarin: questi, infatti, serviranno a finanziare alcune rifiniture o arredi nella parte sud, come per esempio uno dei laghetti in prossimità del quale verrà posizionato un elemento in ricordo della tragedia dell’81.

Le platee attualmente in costruzione, invece, serviranno a realizzare i due padiglioni previsti: uno servirà ad ospitare un’area museale per lo sport sambenedettese – non solo per la Samb – e l’altro invece verrebbe messo a disposizione di associazioni e comitati. Sia quel che sia, la minoranza consiliare intende vederci chiaro: è per questo che la settimana scorsa Simone De Vecchis ha esortato il presidente della commissione lavori pubblici, Gino Micozzi, a convocare una seduta per estrinsecare nel dettaglio cosa si sta facendo e cosa si farà in area Ballarin. Non è detto, però, che la maggioranza abbia intenzione di programmare spontaneamente una commissione, dato che, per visionare il progetto andato a bando, ogni consigliere può avvalersi dell’accesso agli atti. La questione, insomma, continua a far discutere l’emiciclo. E la strada per realizzare un parco per bambini e famiglie, che faccia da ingresso nord a San Benedetto, è ancora molto lunga.

Giuseppe Di Marco