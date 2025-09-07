Restyling di Palazzo Sacconi al via: "Giorno di orgoglio per Montalto"

Con la visita del commissario per la ricostruzione Guido Catelli, a Montalto sono stati avviati i lavori per la ristrutturazione di Palazzo Sacconi, uno dei cantieri progettuali più iconici del piano di rigenerazione Pnrr ‘Metroborgo MontaltoLab’. 320 giorni per restituire al borgo di Montalto il prezioso Palazzo con intensi lavori di restauro. Castelli è stato accompagnato dal sindaco Daniel Matricardi, dal vicesindaco Samuele Leonardi, dal responsabile unico del procedimento Giovanna Polimanti, dai progettisti e dai rappresentanti della ditta Torelli e Dottori SpA. che realizzerà i lavori. L’opera ha un valore complessivo di 9.140.155,39 euro, di cui 4.136.227,29 sono proprio di finanziamento sisma ricostruzione privata, e il restante 5.003.928,10 sono di finanziamento Pnrr. "Oggi è un giorno di grande soddisfazione e orgoglio per me e per la nostra comunità – ha affermato il sindaco Daniel Matricardi – Vedere l’avvio dei lavori per la rigenerazione di Palazzo Sacconi è un momento che aspettavamo da tempo e che segna il culmine di un percorso lungo e complesso. Dietro a questo cantiere non c’è solo un progetto fisico, ma un lavoro silenzioso, instancabile, fatto di carte, riunioni e fatiche amministrative e burocratiche. Questo progetto è un esempio virtuoso di come la determinazione possa superare le sfide. Un risultato reso possibile dalla preziosa collaborazione con la struttura commissariale del Sisma e, in particolare, con il Commissario Straordinario Guido Castelli, che ringrazio per aver voluto essere presente a questo momento". Castelli ha parlato di passo decisivo nel percorso di ricostruzione e valorizzazione del patrimonio pubblico e culturale colpito dal sisma. Un intervento che restituisce piena funzionalità a un edificio di grande valore per la comunità.

Marcello Iezzi