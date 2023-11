Restyling di piazza Cristo Re. Incontro con i residenti

C’è anche piazza Cristo Re, nella lista di superfici cittadine che il comune ha intenzione di riqualificare entro breve. La decisione è stata resa nota nell’assemblea pubblica del quartiere Porto d’Ascoli Centro alla quale hanno partecipato il vicesindaco Tonino Capriotti, l’assessora al commercio Laura Camaioni e i consiglieri Gino Micozzi e Barbara De Ascaniis. La maggiore novità riguarda la principale area del quartiere: è stato Micozzi, infatti, ad annunciare che entro dicembre verrà presentato un progetto di restyling di piazza Cristo Re. A tal proposito, Camaioni ha confermato il ritorno del mercato rionale nella stessa piazza, come concordato con i commercianti, cittadini e direttivo del comitat. Strada ancora tutta in salita, invece, per il sottopasso di via Mare: lo stesso Micozzi ha ricordato come alcuni giorni fa il tema sia stato trattato in un incontro a Roma tra il vertice comunale e i ministeri competenti, specialmente per il reperimento di fondi. La questione è stata posta all’attenzione del governo, ma non è ancora ben chiaro quali possano essere le possibili fonti di approvvigionamento, e soprattutto se Ferrovie dello Stato abbia intenzione di ridurre temporaneamente il traffico ferroviario per rifare la vecchia infrastruttura. È più probabile, invece, che l’amministrazione punti a creare un sottopassaggio ciclopedonale al parco Ristori oppure, come proposto da alcuni residenti locali, in via Tronto. L’assessore ai lavori pubblici, comunque, ha anche annunciato che entro breve il sottopasso verrà riasfaltato e che verranno rifatte le strade nelle vie più dissestate della zona. Gli abitanti di Porto d’Ascoli quindi hanno insistito perché vengano installate delle pensiline nei pressi del bar ‘Roxy’, alla scuola media ‘Cappella’, alla stazione ferroviaria di Porto D’Ascoli, in piazza Cristo Re e in via Musone, nei pressi del centro commerciale ‘Penny’. Per rimanere in ambito viabilità, il comitato di quartiere ha rivelato di voler presentare al comune un progetto per la creazione di isole pedonali nel quartiere. A tenere banco è stata anche la sicurezza: il direttivo infatti ha proposto di installare la videosorveglianza in alcuni punti critici, tra cui via Tronto, piazza Cristo Re e il sottopasso di via dell’Airone. Infine, il presidente di comitato Elio Core ha evidenziato la necessità di realizzare centri polifunzionali per anziani nei parchi Ristori e Eleonora. Di quest’ultimo, è stato chiesto di posticipare l’orario di chiusura dalle 20 alle 24 per consentire una maggiore fruibilità al pubblico. "Porto d’Ascoli Centro – ha concluso Core - non deve essere più un quartiere dormitorio, ma dinamico e moderno al pari del centro di San Benedetto".

Giuseppe Di Marco