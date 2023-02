Restyling di piazza Leopardi

Castorano, lunedì prossimo partiranno i lavori di riqualificazione di piazza Giacomo Leopardi, nel cuore del paese. L’intervento è stato finanziato con la misura A.3.1. Fondo complementare Pnrr-Pnc per un importo di 910mila euro. Gli interventi prevedono la sistemazione e la riqualificazione di tutta la piazza, verrà realizzata una nuova pavimentazione, inoltre verrà sistemato anche il piazzale antistante la scuola elementare, che verrà trasformato in un parco pubblico fruibile a tutta la cittadinanza, verranno sistemate nuove essenze arbore e inoltre verranno realizzati anche nuovi parcheggi auto. Per questi motivi il Comune dispone il divieto di accesso, transito e sosta per tutti i veicoli su tutta la piazza fino a termine lavori. Sarà garantito il passaggio pedonale per raggiungere le attività commerciali, le abitazioni e gli uffici.