Restyling di via Matteotti Manca solo la segnaletica

Manca solo la segnaletica a terra per dichiarare terminata la riqualificazione del tratto di via Matteotti, comprensiva della fermata dei pullman di linea. L’intervento si chiude con una variante in corso d’opera che, oltre ad adeguare il progetto alle condizioni impreviste ed imprevedibili riscontrate nel corso dei lavori, consente anche l’ampliamento della carreggiata. La verifica delle misure effettuata durante le lavorazioni, infatti, ha permesso di mantenere le dimensioni di legge per i passaggi pedonali ed i parcheggi e, contemporaneamente, di allargare la sede stradale di circa 80 cm, a tutto vantaggio della viabilità e della fermata degli autobus. Sempre durante i lavori, si è riusciti a realizzare un unico piano tra il cordolo della Ss16 e la piattaforma della pensilina, eliminando così la necessità di alcune rampe, non più essenziali per consentire un percorso privo di barriere dalla piazza Fazzini fino all’incrocio semaforico sulla Statale e alla fermata del trasporto pubblico locale.