Restyling necessario al porto peschereccio

Il Molo Nord del porto di San Benedetto continua a essere oggetto di segnalazioni e preoccupazioni da parte dei cittadini. Da tempo, infatti, si evidenziano numerose criticità che riguardano la sicurezza e lo stato di conservazione dell’area. Tra i problemi principali figurano buche nell’asfalto, danni strutturali al muro paraonde e cumuli di mattoni abbandonati, probabili resti di cedimenti strutturali avvenuti nel tempo. I frequentatori del porto denunciano inoltre la presenza di contatori dell’elettricità posizionati in maniera precaria lungo il muro paraonde. Questa situazione espone chiunque si trovi nell’area a rischi significativi, soprattutto considerando la frequente affluenza di visitatori e pescatori nella zona. Già nel novembre del 2015, la Capitaneria di Porto aveva emanato un’ordinanza che vietava transito e sosta a meno di due metri dal muro paraonde, riconoscendo così la precarietà dell’infrastruttura. Un’infrastruttura che, come sottolineano gli addetti ai lavori, rappresenta attualmente un motivo di scarsa sicurezza in quello che è, a tutti gli effetti, un’area dedicata al lavoro. Ad aggravare la situazione il tanto tempo passato dall’inizio dei problemi ad oggi.

Si parla di anni di segnalazioni. Tuttavia, la situazione non sembra essere migliorata da allora, nonostante le promesse di interventi di manutenzione. L’assenza di azioni concrete da parte dell’Autorità Portuale è uno dei punti più criticati dai cittadini, che chiedono almeno il ripristino delle condizioni minime di sicurezza e decoro. Molti auspicano che, in attesa dei grandi lavori di riqualificazione promessi per il molo, si intervenga quanto prima per evitare ulteriori rischi e garantire la fruibilità del porto a tutti gli addetti ai lavori. Nel frattempo, il Comune sarà impegnato nel cantiere del mercato ippico, tra la pavimentazione e la manutenzione. La riapertura è prevista per la prima asta notturna, fissata per la notte tra il 30 settembre e il primo ottobre.

Emidio Lattanzi