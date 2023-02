Restyling parco giochi Ripatransone ottiene fondi per 22mila euro

Sono 22mila euro i fondi ottenuti dal comune di Ripatransone per la ristrutturazione del parco giochi adiacente al plesso scolastico dell’Isc, dove nel periodo primaverile ed inizio estate, i bambini possono uscire e fare attività all’aperto. Il progetto redatto dai tecnici del Comune è finanziato con i fondi ministeriali e regionali per lo "sviluppo del sistema integrato di educazione e istruzione dei bambini dalla nascita a sei anni finalizzato a garantire, sin dalla nascita, pari opportunità di educazione e di istruzione, di cura, di relazione e di gioco a tutte le bambine e a tutti i bambini, concorrendo ad eliminare diseguaglianze e barrire territoriali, economiche, etniche e culturali, In questi giorni gli uffici tecnici stanno completando il progetto definitivo esecutivo per poi procedere all’appalto dei lavori che dovrebbero essere pronti, secondo il sindaco Alessandro Lucciarini, per la primavera, quando i bambini potranno fare lezione all’aperto.