Restyling per piazza Viola. Cambia un altro cuore del centro:: "Ospiterà eventi ed iniziative"

Non solo piazza Arringo, il Comune di Ascoli è pronto a intervenire anche su un altro luogo simbolo del centro storico: piazza della Viola. La riqualificazione, che rientra in un più ampio piano di valorizzazione urbana, prenderà il via tra il 2026 e il 2027, seguendo una tempistica precisa che consentirà di completare prima i lavori in corso nelle altre aree cittadine. Nei giorni scorsi, l’amministrazione comunale ha già avviato un primo confronto con alcuni commercianti della zona, per illustrare i contenuti preliminari del progetto e raccogliere osservazioni e suggerimenti. A breve, come annunciato dal sindaco Marco Fioravanti, verrà organizzato anche un incontro pubblico dedicato ai residenti, per condividere le linee guida dell’intervento e favorire la partecipazione della cittadinanza. L’obiettivo è chiaro: trasformare piazza della Viola in un nuovo polo di aggregazione e socialità, restituendole quel ruolo di spazio vissuto e dinamico che nel tempo si è andato affievolendo. "Vogliamo restituire alla piazza un’anima viva e accogliente – spiega il sindaco – capace di ospitare eventi, iniziative culturali e momenti di incontro per famiglie e giovani. È una parte di città che merita di essere valorizzata e riportata al centro della vita urbana".

Nel dettaglio, il progetto prevede che la fascia sud della piazza venga ripavimentata con materiali simili a quelli utilizzati in piazza Ventidio Basso, creando così una continuità visiva e architettonica con le aree limitrofe. Questo spazio tornerà a essere un’area pedonale, pensata per ospitare manifestazioni, mercatini e attività all’aperto. Sul lato nord, invece, resteranno 15 posti auto a spina di pesce, che saranno blu, quindi a pagamento, ma con una gestione mista: riservati ai residenti nella fascia serale e accessibili al pubblico durante il giorno. Parallelamente, per non penalizzare la sosta e garantire un equilibrio tra vivibilità e funzionalità, il Comune sta valutando la creazione di un nuovo parcheggio nell’area dell’ex distretto militare, a pochi passi dalla piazza. Il primo cittadino ha precisato che i lavori su piazza della Viola partiranno solo dopo la conclusione dell’intervento su piazza Arringo, per evitare sovrapposizioni di cantieri e disagi eccessivi. "Abbiamo informato i commercianti che si è entrati nella fase di progettazione – sottolinea Fioravanti – ma il cantiere vero e proprio sarà avviato soltanto quando Arringo sarà completamente terminata. In questo modo potremo procedere in maniera ordinata e coordinata". Il percorso di rinnovamento urbano non si fermerà qui. Dopo piazza della Viola, l’amministrazione punta a mettere mano anche a piazza Roma.

Matteo Porfiri