Restyling stazione, ci siamo: "Parte l’iter"

E’ stato il viceministro dei Trasporti Edoardo Rixi, ieri mattina, ad annunciare ufficialmente l’avvio dell’iter per l’attesa riqualificazione della stazione ferroviaria. Un restyling che dovrà risolvere il problema dell’inadeguatezza documentata, tra l’altro, in un dossier preparato dal comitato di quartiere Marina Centro presieduto dal dottor Luigi Olivieri, che ieri mattina è stato consegnato nelle mani del deputato leghista. "La stazione ferroviaria di San Benedetto – si legge nel documento consegnato al viceministro – è classificata dalle Ferrovie Italiane di livello Silver ed è situata sulla linea Adriatica, tratta Ancona–Pescara. Da anni è inserita nel piano di riqualificazione di Rfi, ma i lavori vengono annunciati annualmente e poi rinviati; al momento l’intervento resta soltanto un’ipotesi progettuale". Il dossier contiene anche una serie di dati sui flussi di viaggiatori: "Tra arrivi e partenze – scrive il comitato – transitano 264 treni al giorno, pari a 96.360 corse in un anno, senza considerare i convogli aggiuntivi previsti con l’orario estivo. Si stima che oltre un milione e mezzo di passeggeri all’anno utilizzino la stazione di San Benedetto, con almeno dieci utenti per ciascuna fermata nelle ore meno frequentate e fino a 200 nelle fasce di punta, numeri che crescono ulteriormente in estate".

Nella relazione allegata al Piano Urbano per la Mobilità Sostenibile vengono riportati altri elementi: "Il 94% degli utenti rimane in stazione meno di 30 minuti; l’82,4% degli ingressi avviene dal lato ovest e il 17,6% da quello est. L’80% dei passeggeri raggiunge la stazione entro 20 minuti, mentre il 46% viaggia per motivi di lavoro o di studio". Durante la visita, Rixi ha spiegato le ragioni del ritardo negli interventi: "Chiediamo scusa ai cittadini perché abbiamo ereditato una situazione complessa. Alcune opere di adeguamento, come quelle sull’altezza dei marciapiedi, avrebbero dovuto essere realizzate già anni fa. Dal partito regionale mi hanno fatto presente questa criticità e, per questo, nelle ultime settimane mi sono confrontato con l’azienda. Posso confermare che nelle prossime settimane partirà la gara d’appalto per la prima fase dei lavori, mentre avvieremo la progettazione della seconda". Il viceministro ha chiarito la suddivisione dei lavori in più momenti per non interrompere completamente il servizio: "La prima fase riguarderà il binario 1, con l’innalzamento della banchina e il rifacimento dei servizi, che interesseranno anche lo stabile. La seconda fase sarà dedicata ai binari 2 e 3, così da garantire l’accessibilità a disabili, passeggini e persone anziane".

Emidio Lattanzi