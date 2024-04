Rete dei soccorsi: i volontari di protezione civile presenti a Bussi

A seguito del terremoto in Abruzzo del 2009, un gruppo di volontari di protezione civile della media Valdaso, guidati da Francesco Lusek, si attivò per soccorrere le persone intrappolate tra le macerie a L’Aquila e successivamente per contribuire ad alleviare i disagi delle comunità locali. Tra le macerie del sisma abruzzese, i volontari marchigiani incontrarono la Pubblica assistenza ‘Bussi Soccorso’, e si fecero promotori insieme al parroco dell’epoca di Montelparo, don Gianluca Pelliccioni, di un intervento a sostegno dell’associazione che aveva subito gravi danni alla propria sede. Parte da qui l’attuale progetto Sisma, ideato da Francesco Lusek con il sostegno di professionisti ed istituzioni del territorio, che si prefigge di creare collaborazioni, iniziative e interventi per sostenere e potenziare il sistema territoriale di soccorso. A quindici anni da terremoto in Abruzzo, i rappresentanti di ‘Bussi Soccorso’ guidati dalla presidente Sara Fasciano, e del gruppo di lavoro Sisma si sono ritrovati per ricordare le situazioni affrontate insieme, ma anche per pianificare attività da svolgere in futuro. La cerimonia, che ha visto la sottoscrizione di un patto di gemellaggio, si è tenuta presso la sala consiliare del Comune di Bussi sul Tirino (PE).