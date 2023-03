"Rete idrica, servono subito interventi"

Occorre accelerare gli interventi rispetto a una situazione regionale che vede circa un terzo delle acque subire dispersioni all’interno di una rete idrica da ammodernare e alla luce dei cambiamenti climatici che hanno fatto registrare alle Marche, lo scorso anno, un 20% in meno delle precipitazioni rispetto alla media storica. È quanto afferma Coldiretti Marche in occasione della Giornata mondiale dell’acqua. "Per l’agricoltura il tema è molto sentito – spiega la presidente di Coldiretti Marche, Maria Letizia Gardoni – perché parlare di acqua significa anche parlare di cibo, di sovranità alimentare, di futuro economico della nostra regione e dell’intero Paese".