’Reve de vie’ vince il torneo a Brindisi

’Reve de Vie’, imbarcazione dell’armatore Ermanno Galeati, da oltre 40 anni socio del Circolo Nautico Sambenedettese, ha conseguito un brillante risultato al Campionato italiano assoluto di Vela d’Altura, disputato dal 24 al 29 giugno a Brindisi. Nonostante le condizioni meteo sfavorevoli, con un vento di maestrale a più di quindici nodi, l’imbarcazione si è classificata prima nella Classe Crociera e terza nella classifica generale. "Per noi – afferma lo skipper Angelo Galeati – non è stato un contesto favorevole, perché la Reve de Vie è una barca che è performata al meglio quando soffia poco vento. Comunque, siamo riusciti lo stesso a cavarcela egregiamente. Ci siamo difesi bene, trovando il giusto settaggio della barca per essere così estremamente competitivi. Il livello degli avversari era molto elevato, ma siamo riusciti anche a realizzare una media alta di punteggio nelle regate che ci hanno visti protagonisti". Con il Campionato Italiano Assoluto di Vela d’Altura si chiude la stagione per questo tipo di imbarcazioni. "È stato un 2024 ottimo soprattutto dopo questo titolo italiano – sempre Angelo Galeati che parla –. Vedremo ora cosa ci riserverà il 2025". Il presidente del Circolo Nautico Sambenedettese, Igor Baiocchi, esprime grande soddisfazione per il titolo italiano conquistato dalla Reve de Vie: "È una grande e bellissima notizia, che ci rende felici. Quando presenteremo i nostri programmi culturali e sportivi per l’estate 2024, sarà anche l’occasione di consegnare ad Ermanno Galeati il Collare d’Oro al Merito Sportivo".

Stefania Mezzina