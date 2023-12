Revival in musica . Ecco i mitici Conti che tornano sul palco

I Conti che tornano! Potrebbe essere il titolo di un articolo di economia. Sono invece un gruppo musicale che operò a cavallo degli anni Sessanta e Settanta. E tornano in alcune pagine di un poderoso volume pubblicato da Maurizio Maiotti Editore. Alla lettera C eccolo la loro storia e le loro foto: dalla nascita nel 1966 al termine dell’esperienza nei primi anni Settanta. I Conti si formano a Montegiorgio sulle ceneri di un precedente gruppo: The Young Shadow. Animatrice è Anna Vita, voce, tastierista, fisarmonicista, notevoli capacità aggregative. Anna, che sarà poi insegnante, chiama a raccolta Enzo Sartori, chitarrista e voce originale, Wladimiro Chmielowski, batterista, successivamente arrivano Rossano Marcantoni (chitarrista), Aurelio Belleggia (bassista), Vincenzo Peroni (sassofonista) e Adolfo Leoni (tromba). Gli ultimi due hanno appena 14 anni. Il gruppo cresce musicalmente e come componenti. Vi entreranno a far parte Lucio Ruggeri (voce), Luigi Trasatti (bassista), Sandro Boccioni (chitarra e sax) infine Manfredo Catalini (organo). Sono gli anni dei matinée organizzati dagli istituti scolastici. I Conti vengono chiamati a Fermo all’hotel Casina delle Rose dal Liceo classico; all’hotel Astoria dal liceo scientifico. Fanno da spalla a I Nomadi alla palestra CONI sempre di Fermo. Saranno anche il supporto dei Dik Dik e di altre formazioni professioniste Verranno poi le serata alla Rocca di Montemonaco, Penna San Giovanni, Porto San Giorgio, Civitanova Marche (Club Vela), etc. etc.. E ci saranno i veglioni di Carnevale a Montegiorgio, ovviamente, e poi ad Amandola, e in alcuni locali d’Abruzzo. A Macerata, i nostri si esibiranno spesso al Club Santafiora. Le loro esibizioni si terranno anche a Rimini, specie nel night Yè Yè Club. E proprio allo Yè Yè Club succede il fattaccio: la loro performance dal rhythm and blue al swing sino alle canzoni più celebri di quegli anni colpisce un impresario. Per loro è pronto un contratto di mesi su un nave da crociera. Potrebbe essere la svolta verso il professionismo. I più giovani però debbono studiare, il più grande deve lavorare. Non se ne fa nulla. Di lì a poco il gruppo si scioglie. Peccato. Rivedere oggi quelle foto, quella divisa, quei locali, porta indietro nel tempo. In quei favolosi e forse irripetibili anni ruggenti. Ma la loro storia, probabilmente, non finirà qui... Perché sono stati invitati a raccontarsi e di loro si occuperà un prossimo libro.

Adolfo Leoni