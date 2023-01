Rezza e Mastrella al Ventidio

Arrivano ad Ascoli, con il festival ‘TeatrOltre’ ideato e realizzato all’insegna della multidisciplinarietà dall’Amat con i Comuni del territorio, i leoni d’oro alla carriera alla Biennale di Venezia, Antonio Rezza e Flavia Mastrella. I due artisti saranno al teatro Ventidio Basso, venerdì, alle 21, con lo spettacolo ‘Hybris’: un lavoro permeato dalla comicità dissacrante e provocatoria, questa volta rivolta contro le gabbie della famiglia e della società, e che vede in scena oltre allo stesso Rezza anche gli attori Ivan Bellavista, Manolo Muoio, Chiara Perrini, Enzo Di Norscia, Antonella Rizzo, Daniele Cavaioli, con la partecipazione straordinaria di Maria Grazia Sughi. Nel 2018 a Rezza e Mastrella è stato assegnato il leone d’oro alla carriera alla Biennale di Venezia con la seuente motivazione: "Antonio Rezza è l’artista che fonde totalmente, in un solo corpo, le due distinzioni di attore e performer, distinzioni che grazie a lui perdono ogni barriera, creando una modalità unica di parlare in corsa, per estro e a tratti per pura, folle e lucida genialità".

"Flavia Mastrella è l’artista che crea habitat e forme d’arte che a sua volta Rezza abita e devasta con la sua strepitosa adesione; spazi che abita e al tempo stesso scardina, spazi che diventano oggetti, che ispirano le vicende e che prendono vita grazie alla forza performativa del corpo e della voce di Rezza".

"Da questo connubio – conclude la nota con le motivazini del celebre riconoscimento – sono nati spettacoli assolutamente innovativi dal punto di vista del linguaggio teatrale". ‘Hybris’ è un lavoro (mai) scritto da Antonio Rezza, habitat di Flavia Mastrella, produzione di Rezza-Mastrella, La Fabbrica dell’Attore - Teatro Vascello, Teatro di Sardegna, coproduzione Spoleto, Festival dei Due Mondi. Per informazioni sui ticket: biglietteria del teatro Ventidio Basso (0736298770), o online su vivaticket. Da ‘TeatrOltre’ alla stagione di teatro per ragazzi promossa dall’Amat con il Comune, il prossimo appuntamento è per il 12 febbraio, sempre al Ventidio, alle 17.30, con una fiaba autentica, ‘Rosaspina… storia di un bacio’ di Ullallà Teatro. Danza, parole narrata in rima e video mescolati per donare a grandi e piccini un racconto ricco di emozioni in cui trovano spazio l’amore, il coraggio, il desiderio e la curiosità. Il 18 marzo sarà la volta di ‘Becco di rame’ del teatro del Buratto, e il 16 aprile di ‘Giovannin senza parole’ di Crest cooperativa teatrale. Il costo dei biglietti è di 8 euro, 4 euro ridotto fino a 14 anni. Info: 0736298770.

Lorenza Cappelli