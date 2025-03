’Riabitare il Paese Alto’, ecco il programma

Ha preso il via il programma delle attività socio-culturali relative al progetto ’interventi per la riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane e degradate Paud’, al Paese Alto, a San Benedetto, con l’obiettivo della promozione e valorizzazione culturale e sociale utili a coinvolgere tutta la cittadinanza, favorendo l’inclusione, portando a riappropriarsi di un’area del tessuto urbano, ’ri-abitandola’, come dal titolo del progetto. L’intento è di riqualificare, in particolare alcuni siti di interesse storico, artistico, architettonico e culturale, come Villa Marittima, Laboratorio Culturale, in vicolo Firenze, e il giardino di Palazzo Piacentini. Il calendario delle attività, tutte gratuite, ha il fine di promuovere il territorio attraverso il ricco patrimonio intangibile, la conoscenza e la riflessione sulla città e sulla cultura del mare, favorendo inclusione, integrazione e la partecipazione attiva della cittadinanza.

"Grazie a questo bando – ha detto il vice sindaco Tonino Capriotti – ci inseriamo in un percorso che ha l’ambizione di dare anima e livello culturale a una zona che vogliamo valorizzare". "Gli oltre trenta interventi vanno nella direzione di coinvolgere diverse tipologie di pubblico, di tutte le età, grazie alla collaborazione di associazioni, professionisti, operatori culturali", ha spiegato l’assessore alla cultura Lia Sebastiani. Le attività spaziano su molteplici fronti, con l’Utes, l’associazione culturale L’Astrolabio, Palestra di Giochi e Museo del Mare, a quelle di carattere teatrale, con Caleidoscopio, andando a comprendere Michele per tutti e la Casa famiglia Santa Gemma, in prima linea per le problematiche legate alla disabilità o all’accoglienza. Ci sono anche una serie di incontri per promuovere il patrimonio immateriale e quello materiale della città, curati dal Circolo del Sambenedettesi e dall’Archivio Storico Comunale, cui si aggiungono quelli di Art & Co, per svelare i segreti dei capolavori della Pinacoteca del Mare e dei reperti archeologici della Villa Marittima. Domenica in Piazza Sacconi, ecco "Il bacio del mare. Memoria e memorie nella fotografia del XX secolo" fino al 2 giugno), a cura di Giuseppe Merlini, in collaborazione con Elisa Mori e Giorgia Berardinelli (a capo del progetto culturale), e con il coinvolgimento del Circolo dei Sambenedettesi. Alla memoria del mare è dedicato il progetto Maris, a cura di Pietro Cardarelli, light & sound designer marchigiano, di fama internazionale, che ha immaginato di animare la Torre dei Gualtieri attraverso luci, suoni e suggestioni visive.

(info https://turismo.comunesbt.it/eventi/).

Stefania Mezzina