Riaperta al transito via del Lavoro: messa in sicurezza

A mezzogiorno di ieri a Centobuchi è stata riaperta al transito via del Lavoro che attraversa la zona produttiva di Monteprandone e che va da via Scopa fino a Monsampolo. Un’opera importante portata a termine dalla Provincia di Ascoli e che era particolarmente attesa, poiché passaggio obbligato per i mezzi pesanti che trasportano merci per tutte le aziende che operano in quella vasta zona e che per anni hanno dovuto percorrere una strada disastrata e pericolosa. Per l’intera opera la Provincia ha investito quasi 600 mila euro. "Ora tutta la zona industriale è stata messa in sicurezza – afferma il presidente della Provincia Sergio Loggi – grazie a tre interventi coordinati. Piceno Consid ha eseguito i lavori di sua competenza, il comune di Monteprandone ha investito altri 200 mila euro per sistemare la Bretella nel proprio tratto di interesse ed ora la Provincia ha completato il lavoro più consistente. Dal casello dell’autostrada fino a Monsampolo, vale a dire l’intero asse est-ovest della zona produttiva attraversata dai mezzi pesanti, tutta la viabilità è stata messa in sicurezza. Ora manca soltanto la realizzazione della rotatoria prevista all’uscita di via del Lavoro a Monsampolo".