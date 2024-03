Riaperta la biblioteca di Acquaviva. Il patto tra Comune e volontari

Da ieri i cittadini di Acquaviva Picena hanno un luogo dove incontrarsi, studiare, leggere e fare ricerche. Dopo un lavoro di 16 mesi, necessari alla sistemazione e ricatalogazione dei libri, tramite una bella collaborazione tra comune, cittadini e associazione di volontariato ’I Girasoli’, con il coordinamento e l’opera in prima persona del consigliere delegato Goffredo Cafaro, è stata riaperta la biblioteca comunale negli spazi sotto il ’Belvedere Rosa Piattelli’. "Abbiamo voluto restituire questo spazio agli acquavivani data la ricchezza di volumi, circa 6mila libri, grazie al lavoro del consigliere Cafaro con l’aiuto dell’amministrazione e soprattutto di tanti cittadini che si sono impegnati in quest’opera – ha affermato il sindaco Sante Infriccioli –. Un servizio importante che diamo ai residenti grazie alla disponibilità dell’associazione di volontariato ’I Girasoli’ e alle famiglie Danieli e Bono".

Tra le persone che si sono maggiormente impegnate: Margherita Verdecchia, Letizia Neroni, Alvaro Gasparrini, Renato Napoletani. "E’ da qualche anno che collaboriamo col comune di Acquaviva per svolgere attività a favore dei ragazzi – afferma Micaela Gasparrini, vice presidente dell’associazione I Girasoli – I nostri volontari terranno aperta la struttura 3 giorni la settimana di pomeriggio: lunedì, mercoledì e venerdì, per momenti di lettura e di studio. Poiché siamo vincitori di un progetto del consiglio dei Ministri, organizzeremo all’interno della biblioteca laboratori per bambini e ragazzi di tipo scientifico e musicale e presentazioni di libri, privilegiando autori locali". Gli eventi si terranno all’interno della Fortezza con la collaborazione dell’associazione La Koreutica. All’apertura della biblioteca erano presenti anche le assessore Marianna Spaccasassi e Patrizia Di Girolami.

