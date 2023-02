Riaperta la chiesa di San Pio V: "Restituite le origini neoclassiche"

Grazie al restyling promosso dal parroco monsignor Federico Pompei, sabato è stata inaugurata la ristrutturazione della chiesa di San Pio V di Grottammare. "Si riapre la chiesa – ha affermato don Federico – con la prima domenica di Quaresima, tempo favorevole per la conversione personale e comunitaria. La chiesa di mattoni è stata rinnovata, ora tocca a noi rinnovarci per essere cristiani credibili". La grande chiesa fu fatta edificare sul finire del XVIII secolo dal vescovo ripano Bartolomeo Bacher e fu progettata dall’architetto Pietro Augustoni. I lavori per la costruzione iniziarono nel 1780, con tanti sacrifici e in modo lento, la facciata fu modificata dall’architetto Vespignani, ispiratosi alle facciate cinquecentesche del Vignola. Il campanile è stato compiuto alla fine degli anni Quaranta del ‘900, per opera dell’architetto Emilio Ciucci. Motivo dello spostamento del nucleo di Grottammare dal paese alto in marina fu senz’altro la frana del gennaio 1779 che diede la spinta al nuovo Prg dell’anno dopo, 1780 e dunque alla ricostruzione di Grottammare in luogo più sicuro, sulla costa e non più in collina. Fu proprio Pio VI ad aiutare Grottammare a ricostruirsi dopo questa terribile frana del 30 novembre 1779. "Abbiamo scelto tre tipi di bianco – aggiunge don Federico – per restituire le origini neoclassiche alla chiesa". In effetti, ora il luogo di culto Cristiano si presenta molto semplice e rispondente allo stile neoclassico, che si rifaceva – come si sa – al purismo dei greci e dei romani. Non a caso è stata scelta la prima domenica di quaresima per l’inaugurazione, proprio per paragonare il tempio di mattoni con il tempio del cuore. I fondi per il restyling della Chiesa di San Pio V sono stati ottenuti grazie all’ 8×1000 della CEI e alla generosità dei parrocchiani con l’approvazione del vescovo diocesano Carlo Bresciani.

ma. ie.