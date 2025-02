Riaperta la pista ciclopedonale: sistemato il fosso

E’ stata riaperta la pista ciclopedonale nel tratto vicino allo chalet Gabry di Cupra Marittima, chiusa per un paio di settimane per lavori di sistemazione del fosso Sant’Egidio. Lavori eseguiti dal Genio Civile e che hanno riguardato la pulizia del corso d’acqua sulla collina, la pulizia del fosso nel tratto che attraversa la statale Adriatica e il sottopasso della ferrovia. Sulla pista ciclabile, invece, è stato abbassato di una ventina di centimetri il manto stradale per facilitare il deflusso dell’acqua piovana. Con la prima pioggia, però, nel sottopasso si sono accumulati detriti e sulla pista ciclo pedonale uno strato di sabbione sceso dalla collina. Probabilmente si è trattato di un fenomeno di dilavamento lungo il corso interessato dai lavori. Benissimo, invece, il fosso delle Cupe, dove le nuove briglie e la pulizia eseguita a monte hanno funzionato perfettamente. Nessuna traccia di sassi o fango sulla strada, nel sottopasso ferroviario e sul lungomare. Male, invece, nel ponte di zona Saccoccia, diviso tra i due Comuni, dove il tombino, come sempre, è ostruito e la pista ciclabile completamente allagata con acqua e fango. Basterebbe aumentare la portata del tubo, ma soprattutto una puntuale manutenzione.