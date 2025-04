Riaperta la strada provinciale Montevarmine. Ora la realizzazione di un marciapiede

E’ stata riaperta la strada provinciale Montevarmine che dalla statale Adriatica sale verso Montefiore dell’Aso passando per Massignano, dove sono stati eseguiti importanti lavori di consolidamento tramite la realizzazione di una palificata della scarpata a protezione della sovrastante strada. Completati i lavori, la provinciale è stata riaperta a doppio senso di marcia e la viabilità lungo Borgo Vasai, dov’era stata deviata, ripristinata com’era originariamente. Dopo le festività di Pasqua, come annunciato dal sindaco Massimo Romani, i lavori riprenderanno per la realizzazione di un marciapiede, per cui la viabilità tornerà su un solo senso di marcia regolato da un impianto semaforico. Concluse queste attività, sarà subito attivato un altro cantiere, questa volta in contrada Fontane, la strada che scende alla Valmenocchia, per la costruzione di un’altra palificata nel tratto in cui vi è stata la frana del 2023.