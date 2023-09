Riaperta la strada. San Silvestro

A Colli del Tronto è stata riaperta al transito la S.P. 106 San Silvestro, strada che era stata interessata per lungo periodo da provvedimento di chiusura volto a consentire l’esecuzione di importanti lavori di manutenzione straordinaria sul versante e la sede stradale. Il Consigliere Provinciale con delega alla viabilità Daniele Tonelli, insieme al ingegnere Luigi Tedesco dell’Anas, soggetto attuatore sisma 2016 per conto dell’Amministrazione Provinciale e al geometra Mauro Marini, hanno effettuato un sopralluogo sull’asse viario riconsegnato alla fruizione degli utenti. "L’importo dei lavori – ha evidenziato il consigliere Tonelli – ammonta ad oltre 4 milioni di euro ed ha visto la realizzazione di opere di sostegno e sistemazione del versante in un tratto di questa arteria che percorre i territori di Castorano e Colli del Tronto".