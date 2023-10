Riaperti i sentieri chiusi dopo il sisma

Sono ufficialmente riaperti i sentieri del parco ricadenti nel territorio di Montegallo, che erano stati chiusi dopo gli eventi sismici del 2016. Si tratta di: E15, Sentiero Escursionistico, Santa Maria in Pantano-Monte Vettore, N7, Sentiero Natura, ’Sentiero dei Mulini’ ad eccezione del ponte sul Fluvione. L’amministrazione comunale ha ringraziato il Parco nazionale dei Monti Sibillini per aver accolto le istanze del Comune per la riapertura in sicurezza. Sull’argomento interviene anche il Movimento civico montegallese: "I sentieri–_ dichiarano – sono e in futuro dovranno esserlo ancora di più il volano del turismo montegallese".