Riaperto al transito il ponte sul torrente Lava a Offida

Si sono conclusi i lavori per la sistemazione del ponte sul torrente Lava, nel territorio di Offida. Si tratta del ponte in mattoni, sulla vecchia strada di Offida, che si trova proprio sotto la splendida chiesa di Santa Maria della Rocca, che da ieri è stato riaperto al traffico.

E’ stato il sindaco di Offida Luigi Massa ad annunciare la riapertura: "Si sono conclusi gli iter procedurali dei lavori di consolidamento e di ripristino funzionali curati dall’Anas. E’ stata realizzata la segnaletica orizzontale e verticale e alcune sistemazioni delle aree limitrofe. Viene pertanto riaperto al transito il ponte sul torrente Lava. La viabilità ai mezzi è stata ripristinata secondo le stesse modalità pre chiusura".

L’opera inserita sul piano del ripristino di opere viarie su richiesta del Comune di Offida, ha avuto come soggetto attuatore l’Anas. Il Comune di Offida ha seguito tutte le procedure svolte in diverse conferenze di servizio che hanno condotto all’approvazione del progetto esecutivo su cui c’è stata anche l’approvazione della Sovrintendenza dei beni culturali. I lavori hanno previsto un investimento di 813mila euro con il consolidamento totale dell’opera: fondazioni, pile ed arcate e ripristino della carreggiata. Si tratta di un intervento di consolidamento della struttura realizzato in mattoni, un lavoro di rigenerazione delle travi degradate, dei pili e dell’arcata. Gli interventi oltre a risanare una struttura storica permettono di garantire una nuova viabilità e di eliminare l’attuale curva con cui quelli che arrivavano dall’appignanese erano costretti a immettersi nella vecchia strada per Offida.

