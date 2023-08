Riaperto il bando Castagneti: "Bene, qui la maggior produzione"

Riaperto il Bando Castagneti ovvero, la misura del Psr Marche dedicata al miglioramento e al recupero delle aree boschive dedicate alla produzione e raccolta di questo tipo particolare di frutto. "Lo chiedevamo da tempo – spiegano Stefano Mazzoni e Francesco Goffredo, presidente e direttore di Coldiretti Ascoli e Fermo – e avevamo anche consegnato all’assessore regionale Antonini una raccolta firme a tal proposito perché si tratta di una misura che può rafforzare l’economia delle aree interne e al tempo stesso tutelare i nostri boschi". Il Piceno vanta la maggiore estensione di castagneti. Basti pensare che il 96% degli ettari di produzione marchigiana di Castagne, a sua volta la quinta regione d’Italia (dati Istat) del settore ha la più grande concentrazone proprio nell’entroterra ascolano. Aree che sorgono nei Comuni di Acquasanta Terme (45,5%), Montegallo, Arquata del Tronto, Ascoli, Montemonaco, Roccafluvione, Comunanza e Rotella mentre il Fermano è presente nelle statistiche con Montefortino, Montefalcone Appennino e Amandola.

La Regione ha annunciato di aver individuato oltre 1 milione di euro e che presto il bando sarà riaperto. "In attesa di avere i dettagli e di veicolarli a tutti i nostri soci assistendoli poi in fase di istruttoria della pratica – esprimiamo la nostra soddisfazione perché parliamo di un patrimonio da preservare con un potenziale straordinario per queste zone sia dal punto prettamente economico, sia per quanto riguarda il patrimonio naturalistico ricco di biodiversità con tante varietà che, nel tempo, sono state preservate dagli agricoltori custodi come la Castagna Pallante e la Castagna N’zita, il Marrone Classico, il Gentile e il Rugoso. Ovviamente ci attendiamo che il bando contenga anche risorse a sostegno della difesa dai cinghiali che, essendo particolarmente ghiotti di castagne e marroni, rappresentano una vera e propria piaga anche per questa coltura".

Vittorio Bellagamba