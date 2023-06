Riaperto il centro anziani

E’ stato riaperto il Centro Diurno per anziani ad Offida, ad annunciarlo è stato il sindaco Luigi Massa. "Finalmente – ha detto il sindaco – torna operativo il Centro Diurno gestito dall’azienda pubblica di Servizi alla persona ‘Beniamino Forlini’ con la quale abbiamo lavorato e programmato questa riapertura. Superate le difficoltà di questi anni torna a disposizione un servizio fondamentale e apprezzato, non solo da nostri concittadini, ma anche da fruitori di Comuni limitrofi. Una bella struttura con un’assistenza di eccellenza e un programma di attività qualificato per essere vicino e di supporto agli ospiti e alle loro famiglie. Un plauso – conclude il Sindaco – va al consiglio direttivo del Forlini, alla dirigenza e a tutti gli operatori sempre solerti. Vicini alle persone ed ai loro bisogni, sempre".

Il centro diurno per anziani ‘Beniamino Forlini’ rappresenta un presidio socio-assistenziale a carattere semi-residenziale ed è inserito nella rete dei servizi ed interventi rivolti alla popolazione anziana residente nel Comune di Offida e dei comuni limitrofi in condizioni di autosufficienza o parziale autosufficienza. Il carattere semiresidenziale del Centro consente all’anziano di trascorrere le ore diurne in un luogo capace di offrire risposte adeguate alle sue concrete esigenze; al tempo stesso promuove la permanenza dell’utente nel proprio domicilio evitando le conseguenze emotive e relazionali di una precoce istituzionalizzazione.