Riaperto il palazzetto per i bimbi

Buone notizie per il comune di Castorano, che nei giorni scorsi ha riaperto ai bambini il Palazzetto dello sport. In questa maniera gli allievi della scuola primaria sono tornati a fare lezione di motoria nella struttura, finalmente riaperta dopo la conclusione dei lavori, che hanno visto la riqualificazione energetica. "Un importante intervento, che rende la struttura più moderna, efficiente e sostenibile, a beneficio di tutta la comunità" è il commento del Comune. Si tratta di un intervento che ha visto una spesa totale di 130mila euro, di cui 100 finanziati dalla Regione e dei restanti 30mila euro a carico del Comune. Il progetto è stato realizzato in virtù di una razionalizzazione dei consumi energetici, garantendo di conseguenza una diminu-zioni di costi per l’ente comunale e un miglior confort a chi utilizzerà la struttura per il futuro. E’ stato rifat-to e isolato termicamente il tetto, in modo che il palazzetto non disperda calore all’esterno in inverno e non si surriscaldi durante estate. Si tratta di uno dei pochi finanziati della provincia di Ascoli. I lavori di manutenzione dell’impianto erano ormai diventati obsoleti, e inoltre gli interventi sono stati necessari per rendere la struttura fruibile a tutta la cittadinanza. Un intervento che dimostra anche la sensibilità dell’amministrazione comunale di Castorano alle tematiche di sostenibilità ambientale. Tra gli interventi: la sostituzione dell’impianto di illuminazione con la tecnologia led, il posizionamento di punti luce alimentati da pannelli fotovoltaici, un modo per costruire un futuro migliore per il paese, basato su uno sguardo at-tento all’ambiente e al benessere di tutti.

m.g.l.