Riapertura del castello, si lavora per ripristinare l’area

La collina del Castello Sant’Andrea era stata preparata per essere riaperta ai visitatori durante la stagione estiva, ma l’opera non è andata in porto. Ora negli Uffici tecnici si lavora in prospettiva futura. L’amministrazione comunale ha speso 15mila euro per ripulire tutta l’area, nel senso che è stata smontata e portata via la struttura dell’anfiteatro, i tavoli da pic nic, ed i camminamenti, i cui materiali di legno erano completamente marciti e inglobati dalla fitta vegetazione. Il lavoro più importante, a ogni modo, è stata la realizzazione della recinzione invalicabile, al fine di isolare il rudere e la zona ad est, dove c’è la frana. Azioni propedeutiche per la riapertura del belvedere, ma alla fine si è reso necessario prevedere la realizzazione dell’impianto di illuminazione pubblica per garantire la sicurezza del sito anche nelle ore notturne, per evitarne la chiusura ad ogni calar del sole. Su questo progetto sta lavorando l’amministrazione comunale al fine di poter raggiungere l’obiettivo che si era prefissata durante la campagna elettorale: rendere fruibile uno dei luoghi più panoramici della costa Adriatica, che ha fatto sognare e innamorare tante coppie di giovani e ispirato tanti poeti e scrittori.