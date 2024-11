Riapertura del ponte, cambia il traffico

Il Comune di Ascoli ha comunicato una nuova regolamentazione della circolazione stradale a partire da oggi a sabato nella frazione di Brecciarolo per la parziale riapertura del ponte sul Bretta e la chiusura temporanea di un tratto stradale di Via dei Giaggioli per il completamento dell’opera. Un provvedimento deliberato a seguito della richiesta di Geosistem. L’ordinanza dispone di istituire in via dei Giaggioli, per il tratto compreso tra il ponte su Bretta e la porzione est l’interdizione della viabilità veicolare e pedonale in corrispondenza della spalla est del ponte (civico 1 di via dei Giaggioli) per il tratto necessario all’installazione del cantiere stradale. Prevista la riapertura alla circolazione stradale sul ponte, con istituzione del senso unico alternato regolato a mezzo semafori; il limite massimo di velocità è stato fissato a 20km/h. La riapertura alla circolazione stradale sul ponte è condizionata dall’installazione temporanea di accorgimenti di sicurezza come la segnaletica di "ostacolo" in corrispondenza dei cordoli di delimitazione della pista ciclabile con apposizione di gemme rifrangenti e lanterne notturne; prevista la delimitazione, in entrambi i lati del ponte, con grigliati metallici e reti rosse di segnalazione, la delimitazione della nuova area cantiere (lato ponte) con barriere stradali di sicurezza in c.a. (cd. New Jersey), la delimitazione del lato sud, in corrispondenza della curva di immissione sul ponte, con barriere stradali di sicurezza, tipo New Jersey.