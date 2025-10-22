Riapertura per Croce di Casale. I sindaci: tanti disagi, bene così

Dopo oltre un anno di lavori con gli inevitabili disagi per la circolazione viaria e per le popolazioni residenti, ieri ha riaperto la galleria di Croce di Casale, snodo fondamentale per collegare la Salaria a Comunanza e quindi al maceratese. Il vecchio percorso aveva garantito comunque il passaggio, ma con lamentele sulla qualità della strada, per alcuni poco curata, considerato l’alto livello di traffico che ha dovuto sopportare. Esultano i sindaci del territorio interessato, Domenico sacconi, primo cittadino di Comunanza, e Francesca Grilli, che guida la giunta di Montemonaco. "E’ stato riaperto tutto come da programma e di questo dobbiamo dare atto all’Anas che aveva indicato la data del 20 ottobre 2025 per fine lavori e così è stato" commenta il sindaco Sacconi. "Certo, c’è voluto del tempo per portare a termine l’intervento, ma questo lo avevamo preventivato così come i disagi che ne sarebbero derivati. Si è trattato di lavori indispensabili". Da ieri mattina dunque si procede nella galleria di Croce di Casale, anche se ci saranno ulteriori interventi dell’Anas. "Si tratta di cose di piccola entità che non comporteranno chiusure drastiche, non è un problema" prosegue il sindaco di Comunanza. Lungo la provinciale resta naturalmente il cantiere della Ciip per la condotta idrica, regolato da un semaforo. Soddisfazione anche a Montemonaco: "I lavori andavano fatti per mettere in sicurezza la galleria. Detto ciò – commenta il sindaco Francesca Grilli – è evidente, però, che la chiusura della galleria ha causato notevoli disagi per cittadini, turisti e pendolari, con tempi di percorrenza lunghi e incompatibili con gli impegni familiari, al punto che alcune famiglie hanno preso la difficile decisione di trasferirsi in città, pur di conciliare lavoro e vita familiare in modo più sostenibile".

Peppe Ercoli