Dopo otto anni riapre borgo Seghetti Panichi

Ascoli, 10 novembre 2024 – l tempo del giardino è quello della vita. E il giardino Seghetti Panichi racconta la vita della principessa Giulia e della sua famiglia. E’ lei stessa a riferire con commozione, che a 18 anni, il padre le cede la responsabilità del meraviglioso parco realizzato dal grande paesaggista Ludwig Winter. Con tenacia, ma soprattutto con profondo amore, la principessa è riuscita a ridare slancio a questo straordinario parco, rendendolo un posto unico. Un posto dell’anima, un prolungamento dell’amore di chi ci ha preceduto e che ha fatto dono di questa meraviglioso luogo. Citando Cicerone Giulia Panichi ha detto: "Se possedete una biblioteca e un giardino, avete tutto ciò che vi serve".

Antichi splendori

Ieri mattina sono stati presentati i risultati del progetto di recupero, conservazione e valorizzazione del giardino storico, vincitore del bando PNRR parchi e giardini. Il Borgo Storico Seghetti Panichi, dopo otto anni di chiusura a causa dei gravi danni provocati dagli eventi sismici, riconsegna al pubblico il suo meraviglioso giardino storico. Il Parco, riapre in una veste rinnovata grazie agli interventi di recupero, conservazione e valorizzazione, che negli ultimi due anni lo hanno visto protagonista.

Al progetto, vincitore del bando PNRR Parchi e Giardini, hanno collaborato diversi partner che hanno dato il loro contributo non solo nelle attività di progettazione e ripristino delle aree verdi, ma anche in quelle di comunicazione e valorizzazione del sito, in quanto luogo di grande interesse storico, botanico e terapeutico. Ieri con una passeggiata nel parco sono stati presentati alla comunità i risultati dei lavori. L’obiettivo è stato quello di restituire alla comunità un luogo da ‘vivere culturalmente’, aiutando il fruitore a comprenderne la storia, la botanica ed i suoi effetti terapeutici. Gli interventi hanno riguardato in primo luogo il ripristino dell’antico disegno del parco storico. È grazie alla progettazione degli architetti Viviani e Saladini e agli interventi di recupero realizzati dalle aziende Traini – Ecoservices e Sparti, che oggi il giardino è tornato al suo antico splendore. cale - per la valorizzazione socioculturale del giardino attraverso la creazione condivisa e coprogettazione di iniziative.

Grazie al bando Pnrr Parchi e Giardini e agli interventi che ne sono conseguiti, il parco del Borgo Storico Seghetti Panichi è ora pronto ad accogliere tutti i visitatori: il giardino si trasformerà infatti in un’aula ideale dove, attraverso diverse attività in presenza o virtuali, sarà possibile approfondirne gli elementi botanici, storico-architettonici e terapeutici.