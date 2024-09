Riapre dopo anni lo ’Sporting village’ di via Pertini

Oggi pomeriggio alle ore 16, in via Pertini a Grottammare, riapre l’impianto polivalente ’Sporting Village’, affidato alla gestione della società ’Sporting Grottammare’, presidente Pasqualino Santori, per una durata di 20 anni. Era uno degli obiettivi di questa amministrazione comunale che per la ristrutturazione dell’impianto ha investito oltre 400 mila euro con un mutuo del Credito sportivo. Nella tensostruttura al coperto si gioca il calcio a 5 e la Pallavolo, nei campi esterni calcio a 5 e calcio a 3. Disponibili 4 spogliatoi, mentre sono in corso altre opere straordinarie come la sostituzione dei manti di erba sintetica dei campi esterni, l’ampliamento della videosorveglianza e nuovi arredi per segreteria e spogliatoi. All’inaugurazione saranno presenti gli amministratori; sindaco Rocchi, vice sindaco Lorenzo Rossi, l’assessore allo sport Alessandra Biocca, con il coordinamento del consigliere delegato allo sport Nicolino Giannetti. Interverranno il presidente della Figc della Regione Marche Ivo Panichi, il responsabile regionale della Figc calcio a 5 Marco Capriotti. Dopo oltre 10 anni riapre una struttura particolarmente attesa dagli sportivi locali e non solo.