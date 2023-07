Riapre il Museo Diocesano di Ascoli, Pregevoli Opere dal XIII al XX Secolo

Lunedì mattina, dopo un lungo periodo di chiusura causato prima dal terremoto, poi dalla pandemia e poi da interventi e restauri al palazzo vescovile (non ancora conclusi), riaprirà il museo diocesano di Ascoli. Pregevolissime opere di pittura, scultura e argenteria, databili tra il XIII e il XX secolo, saranno restituite alla pubblica fruizione attraverso un allestimento che si snoda in ambienti di grande suggestione, passando da 5 a 14 sale espositive. La città e il territorio diocesano ritrovano parte fondamentale della propria storia e della propria identità: un grande patrimonio di arte, di fede e di valori consolidati e di tradizioni, è di nuovo a disposizione di tutti. Il vescovo Gianpiero Palmieri ha intuito subito l’importanza e il potenziale della raccolta di arte e fede e, accogliendo gli indirizzi in materia espressi dalla Santa Sede, si è attivato per la riapertura in una prospettiva pastorale e catechetica dell’arte sacra. Il museo diocesano è strettamente correlato alla chiesa locale e, all’interno di essa, alle comunità che la animano. Esso non è un deposito di reperti inanimati, ma un perenne vivaio, in cui si tramandano nel tempo il genio e la spiritualità della comunità dei credenti. Direttore è Marco Lattanzi. Da lunedì al 31 agosto, il museo sarà aperto dal martedì alla domenica, dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 18.30. Per i primi quindici giorni di apertura l’ingresso sarà gratuito. Info: 0736282883.

l. c.